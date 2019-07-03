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США испытали новейший боевой вертолет: опубликовано видео

среда, 03 июля 2019, 00:28
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Американские военные провели эксплуатационные испытания новой версии легендарного боевого вертолета Apache (Boeing AH-64E).

Об этом сообщает "Naked Science".

В ходе испытаний в Форт-Худе в Техасе модернизированный "Апач" работал в связке с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) и наземными подразделениями в рамках отработки новых методов взаимодействия.

Испытания, помимо прочего, коснулись таких аспектов, как разведка и атака наземных целей.

Модификация вертолета Lot/Version 6 затрагивает многие составные бортового радиоэлектронного оборудования, давая машине более высокие возможности по обнаружению целей, их уничтожению, а также защите от возможных угроз. AH-64E, кроме прочего, получил расширенные возможности по работе над морской поверхностью.

AH-64E — последняя и наиболее технологически продвинутая версия ударного вертолета AH-64. Ранее стало известно, что обновленная аппаратура позволяет этому вертолету управлять в полете сразу несколькими БПЛА. А новые лопасти и двигатели повышают летно-технические характеристики.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", американские компании представили Министерству обороны США вертолет нового поколения SB-1 Defiant.

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