В США произошла стрельба в супермаркете: десятки погибших и раненных, видео момента ЧП

В субботу, 3 августа, в США (штат Техас, Эль-Пасо) произошла стрельба в супермаркете Walmart, в результате чего ранены по меньшей мере 18 человек и как минимум 10 погибли.

Об этом сообщает CBSnews.

Магазин расположен в торговом центре. Полиция просит избегать место происшествия. Сейчас район оцеплен силами полиции и ФБР, в небо подняты полицейские вертолеты. Операция по задержанию стрелка до сих пор продолжается.

В сети публикуют видео с места ЧП. На одном из них удалось заснять то, что происходило внутри магазина во время стрельбы.

На втором - то, что происходит на месте ЧП после происшедшего.

BREAKING: Police are advising everyone avoid the Cielo Vista area as an active shooter alert is in effect near the Cielo Vista Mall area #ElPaso #ElPasoShooting pic.twitter.com/cNpa5Z90Rd