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Смертельная стрельба в Техасе: появились новые данные о жертвах и мотивах преступника

воскресенье, 04 августа 2019, 09:52
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Преступника, который устроил смертельную стрельбу в супермаркете США, в результате чего 20 человек погибли и столько же получили ранения, задержали.

Об этом сообщает CNN.

Так, несколько человек ворвались в магазин и открыли огонь. Троих из нападавших удалось задержать. Преступник - 21-летний Патрик Крузиус. В полиции рассказали, что операция по задержанию длилась 21 минуту. Преступник заявил, что своими действиями защищает свою страну от иностранного "нашествия".

"Звонок поступил в 10:39, полицейские прибыли туда в 10:45. Через шесть минут. И в 11:06 был задержан", – рассказал журналистам губернатор Техаса Грег Эббот.

Очевидцы говорят, что у стрелка были сообщники. В частности, видели четырех мужчин, одетых в черное, которые одновременно хаотично открывали огонь. А в полиции считают, что стрелок был один.

Напомним, ранее изначально сообщалось о 18 раненных и как минимум 10 погибших.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США произошла стрельба на популярном фестивале, в результате погибли три человека, 15 человек получили травмы, в том числе огнестрельные.

Также 11 декабря 2018 года в французском городе Страсбург неизвестный открыл стрельбу по людям рядом с рождественским рынком.

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