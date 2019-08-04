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Убил родную сестру: раскрыты неожиданные подробности о террористе, устроившем бойню в США

воскресенье, 04 августа 2019, 21:40
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Полиция назвала имя стрелка, который открыл огонь в баре в городе Дейтон (США, штат Огайо) и убил 9 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Бойню устроил 24-летний Коннор Беттс. Примерно в 7:00 по местному времени молодой человек в бронежилете расстрелял посетителей Ned Peppers Bar. По уточненным данным, он убил девять человек и ранил еще 27.

Как сообщается, патрульные полицейские прибыли на место стрельбы менее чем через минуту после ее начала и застрелили убийцу. Таким образом, по словам мэра Дейтона, Нэн Вейли, удалось избежать гораздо больших жертв.

Изначально сообщалось о семи убитых. Полиция нашла еще два трупа в автомобиле, припаркованном на улице. Жертвами оказались родная сестра Коннора и ее приятель. По всей видимости, Беттс сначала застрелил их, а затем отправился в бар. Он был одет в бронежилет и вооружен винтовкой калибра .223. Кроме того, у него было большое количество боеприпасов к ней.

Сестра убийцы была младше всех остальных погибших.

На данный момент 15 раненых уже выписаны из больницы. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

О Беттсе известно, что он проживал в городке Беллбрук, штат Огайо. В 2017—2019 годах изучал психологию в колледже Синклер. Некоторое время работал на бензозаправке Marathon в городе Сентервилл, штат Огайо. Уволился и устроился в заведение популярной в США сети ресторанов быстрого обслуживания Chipotle Mexican Grill в том же городе.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в США в один день, 3 августа, произошла стрельба в двух городах: в городе Эль-Пасо (штат Техас), где было убито более двух десятков человек, и в Дейтоне (штат Огайо). Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Десятки убитых и раненых: что известно о двух кровавых бойнях, всколыхнувших США.

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