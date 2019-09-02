В США мощный пожар охватил корабль с людьми: десятки погибших, фото

В США (у побережья Калифорнии) произошел сильный пожар на частном корабле с отдыхающими, в результате чего погибли 34 человека.

Об этом сообщает Медуза.

Известно, что инцидент произошел у острова Санта-Круз в ночь на понедельник, 2 сентября. Всего на борту 75-фунтового судна находились 39 человек, пятерым удалось спастись.

Тела погибших пока не найдены, официально они считаются пропавшими без вести, спасательная операция продолжается.

Причины пожара пока неизвестны. Судно использовалось для погружений дайверов.

Как сообщал "Апостроф", ранее масштабный пожар на складах виски привел в США к экологической катастрофе.

Кроме того, в сети появились фото лесного пожара на севере американского штата Калифорния сделанные из космоса. Также опубликовали в интернете страшные видео бушующей стихии.