Конгресс США запустил новое расследование против Трампа из-за Украины

В США заявили о начале расследования относительно возможного давления со стороны президента Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани на правительство Украины.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что три комитета Палаты Конгресса США заявили о начале “широкомасштабного расследования” сообщений о том, что президент Дональд Трамп и его адвокат Руди Джулиани и другие склоняли украинское правительство к содействию кампании по переизбранию Трампа.

Демократ-председатель комитета по вопросам разведки, надзора и иностранных дел Палаты обратился в Белый дом и Госдепартамент с просьбой предоставить материалы, связанные с попытками “манипулировать украинской системой правосудия”.

В свою очередь Трамп и некоторые республиканцы обратили внимание на возможный конфликт интересов в ситуации Хантера Байдена, сына одного из кандидатов в президента от Демократической партии Джо Байдена, который входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma.

Напомним, подробнее о грядущих выборах в США читайте в материале "Апострофа": "Приговор Трампу": сможет ли президент США выиграть новые выборы.