"Приговор Трампу": сможет ли президент США выиграть новые выборы

Недавно в США были проведены предвыборные исследования, показавшие, что действующий президент, республиканец Дональд Трамп пока менее популярен, чем почти все его вероятные соперники из Демократической партии США. Стоит ли сбрасывать Трампа со счетов - разбирался "Апостроф".

После публикации результатов предвыборного соцопроса в США, проведенного компанией SurveyUSA, по украинским СМИ прокатилась целая волна "красноречивых" заголовков - "Байден обходит Трампа", "Если бы выборы в США состоялись сегодня - Трамп проиграл бы", и тому подобное. Но такого рода "антитрамповские" выводы не просто не соответствуют действительности - они демонстрируют глубокое непонимание как конкретной ситуации в США, так и в целом особенностей американской избирательной системы.

Трамп в ожидании оппонента

До очередных президентских выборов в США остается еще больше года, но избирательная кампания уже давно началась. Пока реальных кандидатов в президенты в США нет, а есть только претенденты на эту роль, участвующие в своих партийных праймериз. Дональд Трамп официально заявил о своем участии в выборах еще в прошлом году, и большинство партийных лидеров республиканцев его поддерживают. Единственный его возможный конкурент на республиканских праймериз - это экс-губернатор штата Массачусетс Уильям Велд, но его рейтинг оставляет желать лучшего. Поэтому считать, что Дональд Трамп не станет кандидатом в президенты от Республиканской партии, пока нет оснований. "Внутрипартийная оппозиция Дональду Трампу внутри Республиканской партии бесспорно существует. Но никто не решается публично выступить против президента, которому удалось сохранить и даже улучшить экономические результаты страны. Довольно грубо, но успешно Трамп теснит конкурентов США и на международной арене. Поэтому реальной альтернативы кандидатуре Трампа у республиканцев нет", - рассказал "Апострофу" американист, профессор КИМО Сергей Галака.

А вот в лагере демократов уже разгорелись нешуточные политические страсти. Действующие оппозиционеры активно готовятся к праймериз в Айове и конкурсу в Нью-Гемпшире. Ведь именно эти две процедуры станут первыми, а их результаты в значительной мере определят расклад по голосованиям во всех других штатах. Самой серьезной кандидатурой в лагере демократов сегодня является бывший вице-президент США 76-летний Джо Байден. Украинцам Байден хорошо известен благодаря принципиальной и активной поддержке нашей страны в противостоянии с Россией. Его рейтинг на предстоящих айовских праймериз сейчас составляет около 26%.

На первый взгляд, показатели Джо Байдена дают ему серьезный отрыв от конкурентов. Но это не совсем так.

"Байдена начинают доставать претенденты из "левого" фланга Демократической партии. Он стал мишенью для ряда персональных атак во время дебатов. Закончилось это для него не слишком хорошо. Но лидерство он удерживает. Сохранится ли это состояние через полгода, когда определятся реальные претенденты на кандидатство от Демократической партии, сейчас сказать трудно ", - отметил Сергей Галака.

Кто из демократов наступает на пятки Байдену

Берни Сандерс - "вечный второй номер" демократических праймериз, в начале кампании имел свои привычные 19% поддержки. Но сейчас он уже опустился на третье место с 12%, уступив Камале Харрис, которая сейчас имеет почти 16% поддержки. Что довольно естественно, ведь"левые", по американским меркам, убеждения Сандерса никогда не позволяли ему получить широкую общенациональную поддержку. "Республиканцы очень хотели бы, чтобы именно Берни Сандерс победил на праймериз и вышел против Дональда Трампа на выборах. Ведь из-за ярлыка "социалиста" его будет сравнительно легко "утопить", чем это будет возможно в случае противостояния с Байденом, Элизабет Уоррен или Камалой Харрис" - рассказал "Апострофу" Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики "Украинского института будущего"

По Байдену серьезно бьют обвинения в расизме со стороны Камалы Харрис, которая имеет ямайско-тамильское происхождение и позиционирует себя представительницей "меньшинств". Дело в том, что в далеком 1974 году Байден выступал против федерального закона о принудительной перевозке детей с преимущественно "белых" школ в основном "черные" и наоборот с целью "расовой десегрегации", под предлогом того, что это нарушает права штатов. Эту историю Камала Харрис использовала для атаки на Байдена на первых дебатах демократов, в результате чего тогда рейтинг Байдена просел почти на 6%, а рейтинг Камалы Харрис - вырос. Теперь молодая кандидат активно наращивает поддержку, собирает рекордные суммы пожертвований и всерьез претендует на лидерство.

Недавний скандал получил продолжение - Байден во время одного из выступлений "оговорился по Фрейду", мол, "бедные дети столь же талантливы, как и белые дети". Теперь от обвинений в расизме бывшему вице-президенту будет еще труднее отбиться. Помимо коллег по партии, рейтинг Байдена "топят" республиканцы из Белого дома, рассматривая его, как главного вероятного соперника. Поэтому, несмотря на высокие показатели, позиция Байдена не так уж нерушима.

"Байден очень слабо выступает на дебатах и не выдерживает атак молодых оппонентов. Проигрывает более молодым и энергичным кандидатам. Социологические опросы это очень ясно показывают. Поэтому я вполне допускаю, что Байден может не победить на праймериз Демократической партии", - рассказал Илия Куса

Поскольку до первых праймериз в феврале 2020 года еще достаточно времени, а кандидаты от демократов не только не сказали "последнего слова", но даже не начали толком высказываться, ситуация вполне может измениться. "Третьи" с "четвертыми" номерами, а также совершенно новые фигуры имеют все шансы. И с кем Дональд Трамп сойдется в противостоянии на выборах 2020 - вопрос открытый.

Так ли все плохо для действующего президента США

Сегодня действующему американскому президенту есть над чем "поломать голову". Хотя личность будущего кандидата-демократа пока неизвестна, опросы не рисуют хороших перспектив Трампу. В частности, при раскладе Трамп против Байдена демократа готовы поддержать 50% опрошенных, Трампа - 42%. Такая же ситуация и в случае противостояния с Берни Сандерсом: Сандерс-50%, Трамп - 42%. Пара Камала Харрис-Дональд Трамп соотношение 45% - 44% в пользу демократки. Элизабет Уоррен обходит Трампа на 2 процента - 46% против 44%. Из "главных" кандидатов-демократов Трампу уступает только провинциальный мэр Пит Бутеджадж - 44% -42% в пользу Дональда Трампа.

Впрочем, эти данные пока не стоит воспринимать, как "приговор Трампу". Во-первых, рейтинги не свидетельствуют о катастрофическом отрыве от оппонентов (как, например, это было с Порошенко и Зеленским перед вторым туром украинских выборов). А во-вторых, общенациональный опрос не учитывает особенности избирательной системы в США, где важнее победа в конкретных штатах, а не количество сторонников в целом по стране.

В целом же, черные дни Дональда Трампа - с самым низким в истории США рейтингом одобрения действий президента и перспективой импичмента - уже позади. Угасает скандал вокруг расследования генпрокурора Мюллера; после стольких лет борьбы, Трамп, наконец, получил финансирование для своей многострадальной "мексиканской стены". Также стабильно растут как экономика США, так и доходы "простых американцев" - основного электората Трампа.

"В будущем раскладе многое будет зависеть от состояния экономики США. Прогнозируется замедление темпов ее роста, но если она будет оставаться "в плюсе" до выборов, то у Трампа будут очень хорошие шансы остаться президентом. Именно экономика определит общие паттерны избирательной стратегии как демократов, так и республиканцев", - пояснил Сергей Галака.

"На сегодняшний день Трамп действительно уступает по рейтингам своим оппонентам. Результаты даже превзошли ожидания, ведь все думали, что Трамп проигрывает только Байдену, но отнюдь не почти всем демократам. Такие данные однозначно побуждают штаб Трампа к действиям. Но это очень ранний результат, неизвестно, какой он будет через год. Ко времени выборов еще может произойти очень много событий, которые Трамп обратит себе на пользу, но в целом у Трампа есть время исправить ситуацию", - отметил Илия Куса.

Дональд Трамп явно не собирается тратить время. Сейчас в его прицеле находится медицинская реформа Барака Обамы. Добиться обещанной отмены реформы в Сенате президент не смог (в частности, из-за активного сопротивление уже покойного сенатора Маккейна), и теперь Трамп обещает отменить ее через суд в 2020 году. Также вполне можно ожидать резких движений в стиле Дональда Трампа и на международной арене. Одним из таких возможных шагов называют "мирное соглашение" с Талибаном и вывод американских войск из Афганистана, что Трамп обещал еще будучи кандидатом в президенты. Остаются открытыми вопросы торговой войны с Китаем, переговоров по ядерному разоружению Северной Кореи и противостояния с Ираном. Также в предвыборной борьбе Трамп может задействовать "украинскую карту". О ее роли и о том, почему Украине следует воздержаться от участия в "схемах" американского президента, уже писал "Апостроф".

Сегодняшние мониторинги, вроде бы положительные для демократов, могут вовсе не отражать ситуацию через год, когда борьба за президентское кресло войдет в самую горячую фазу. Поэтому в целом ситуация с выборами в США остается неопределенной.