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Трамп принял громкое кадровое решение: появились подробности

вторник, 10 сентября 2019, 20:09
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Президент США Дональд Трамп уволил Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности.

Об этом сообщает Sky News.

"Я проинформировал Джона Болтона прошлым вечером (в понедельник, 9 сентября, - "Апостроф"), что его услуги в Белом доме более не нужны. Я категорически не согласен со многими его предложениями, как и другие сотрудники моей администрации", - заявил Трамп.

Он добавил, что назовет преемника Болтона на следующей неделе.

В свою очередь, Болтон заявил, что это он предложил подать в отставку в беседе с Дональдом Трампом.

"Я предложил уйти в отставку вчера вечером, и президент Трамп сказал: "Давай поговорим об этом завтра", - написал он в Twitter.

Как известно, Болтон занял пост советника по нацбезопасности в апреле 2018 года, сменив на этом посту Герберта Макмастера.

По данным The New York Times, главные расхождения во взглядах Трампа и Болтона были в вопросах Афганистана, КНДР и Ирана.

"В последние месяцы напряженность в отношениях между ними усилилась из-за решения президента отменить запланированный авиаудар по Ирану в ответ на посадку американского беспилотника и встретиться с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне и навестить Северную Корею", - подчеркнули журналисты.

Как сообщал "Апостроф", 28 августа президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

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