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США ввели санкции против России за вмешательство в выборы: кого наказали

понедельник, 30 сентября 2019, 18:39
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Соединенные Штаты внесли в санкционные списки двух россиян и три компании, связанные с Евгением Пригожиным - основателем Агентства интернет-исследований, известного как "фабрика троллей" Ольгино.

Об этом говорится в заявлении на веб-сайте Казначейства США, передает Reuters.

Под санкции попали россияне Денис Кузьмин и Игорь Нестеров. В санкционных списках оказались также три фирмы, один корабль и три самолета.

Ранее бывший специальный советник США Роберт Мюллер обвинял Пригожина и связанные с ним компании в попытке вмешаться в президентские выборы 2016 года в США.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сентябре США ввели ряд новых индивидуальных санкций против граждан России, которые были причастны к доставке авиационного топлива для подразделений армии РФ и армии Башара Асада в Сирии.

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