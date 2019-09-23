Небо над Индонезией окрасилось в цвета крови: сеть шокировало видео

В Индонезии из-за масштабных лесных пожаров покраснело небо, а из-за дыма люди не могут нормально дышать.



Об этом сообщает ВВС.

Ежегодно пожары в Индонезии образуют дымку, которая в конечном итоге может охватить весь регион в юго-восточной Азии. На этот раз масштабы пожаров превзошли все ожидания.

Жительница провинции Джамби вышла сделать фото "покрасневшего" неба, однако начала задыхаться из-за дыма и ощутила резь в глазах.

"Это не Марс. Это Джамби", - отметил один из пользователей в Twitter.

На спутниковых снимках обнаружены многочисленные горячие точки и "распространение густого дыма" вблизи Джамби, а задымление в этом году одно из самых сильных. Ведь, за первые 8 месяцев 2019 года было сожжено более 328 000 гектаров леса.

Часть вины лежит на больших корпорациях и мелких фермерах, которые используют технику рубки и поджога для очистки земель для плантаций пальмового масла, целлюлозы и бумаги.

Это самые простые способы для фермеров расчистить свою землю и избавиться от любых паразитов, которые могли бы повлиять на урожай. В то же время, эти пожары часто выходят из-под контроля и распространяются на лесные районы, которые находятся под охраной.

Alasan mengapa aku tidak keluar...

Di kota aja kerasa asapnya walaupun ga semerah ini.

Stay safe #Jambi #IndonesiaDaruratAsappic.twitter.com/n4oFyhxwrd — G. (@tobangaado) September 22, 2019

Как сообщал "Апостроф", 19 сентября, в Чеченской республике (Россия) в крупном торговом центре произошел масштабный пожар.