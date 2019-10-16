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Ядерное ЧП под Северодвинском: с военными США случился инцидент по дороге к месту взрыва

среда, 16 октября 2019, 23:38
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Трех американских дипломатов сняли с поезда "Нёнокса - Северодвинск", поскольку те пытались попасть на место взрыва по Северодвинском, где 8 августа погибли 7 человек – двое военных и пять сотрудников "Росатома" и еще шесть получили ранения.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Интерфакс.

Ими оказались военно-морской атташе при посольстве США Кёртис, атташе при посольстве США Арриола, а также американский военный атташе Данн.

При этом, якобы, у снятых с поезда американцев не было документов, дающих разрешение на въезд на территорию ЧП.

Уточняется, что после проверки документов они были отпущены.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что последствия взрыва под Северодвинском можно сравнить с трагедией в Чернобыле.

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