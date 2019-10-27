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Десятки раненых, есть убитые: в США произошла стрельба на бале выпускников, видео

воскресенье, 27 октября 2019, 12:17
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В воскресенье, 27 октября, в городе Гринвилл, США, штат Техас, неизвестный открыл стрельбу во время выпускного бала студентов местного колледжа.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

По предварительным данным, двое человек были убиты, еще 14 пострадали. Самому стрелку удалось сбежать.

Трагедия произошла во время бала выпускников филиала Техасского университета A&M (Texas A&M Commerce University).

Подробности происшествия и мотивы преступника выясняются.

Также в сети появилось видео с места событий.

Как ранее сообщал "Апостроф", в пятницу, 25 октября, в Забайкальском крае России военнослужащий срочной службы во время смены караула открыл огонь по сослуживцам: восемь солдат и офицеров было убито.

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