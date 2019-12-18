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Похож на санки Санта Клауса: в небе над Канадой заметили необычный НЛО

среда, 18 декабря 2019, 21:38
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16 декабря в городе Келоуна в провинции Британская Колумбия на крайнем западе Канады очевидцы заметили в небе необычный объект.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ESOREITER.

Местная жительница Тереза сняла на камеру телефона необычный объект, похожий на санки сказочного персонажа Санта Клауса. Женщина обратилась к уфологам, чтобы узнать, что за НЛО ей удалось увидеть.


Трудности заключались в том, что этот объект не был похож на традиционные "летающие тарелки". Специалисты высказали мнение, что это - летательный космический аппарат, который в небе над Канадой тестируют военные.

"Апостроф" уже информировал своих читателей о том, что в Китае открылась вертолетная выставка China Helicopter Exposition 2019, где показали необычный экспонат - воздушный транспорт Super Great White Shark в виде летающей тарелки.


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