Раздался мощный взрыв, и затряслись дома: в США потерпел крушение самолет, фото и видео

В городе Лафайетт (штат Луизиана, США) упал на землю и разбился двухмоторный самолет, в результате чего погибли пять человек, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает американское агентство KATC News.

Как сообщается, падение самолета произошло через несколько минут после его взлета. Аппарат упал рядом с супермаркетом Walmart. Ударной волной было выбито окна в соседнем офисе.

Очевидцы рассказывают, что самолет врезался в землю, пролетев над зданием почтового отделения. После чего раздался врзыв, от которого затряслись дома и задрожала земля.

Среди погибших - пилот компании Global Data Systems, вице-президент по операциям в этой компании Роберт Вон Крисп и жена президента компании.

В результате аварии выжил только один из пассажиров, находившийся на борту. Кроме него, в больницу доставили еще трех прохожих, которых задело обломками самолета.

Причиной трагедии могла стать плохая видимость. По данным метеорологов, в районе стоял густой туман. Все детали катастрофы пока выясняют следователи.

Как сообщал Апостроф, в пятницу, 27 декабря, в Казахстане потерпел крушения пассажирский самолет с людьми на борту.