RU  UA  EN

воскресенье, 29 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.90
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

29 декабря

17:29
Свершилось: появились свежие фото и детали обмена пленными под Горловккой
16:48
Немного чуда: синоптик рассказала украинцам, какой погоды ждать на Новый год
15:39
Украинка поразила смелым поступком во время обмена пленными на Донбассе: фото
13:53
Мать в слезах: освобожденный из плена украинец дал первое интервью после обмена, видео
13:15
Опубликован первый список украинцев, освобожденных из плена боевиков ЛДНР
12:49
Обмен пленными: появилась важная новость о судьбе экс-беркутовцев
12:40
Полякова на колене сделала Каменских предложение, от которого не отказаться
12:17
Оторвало голову: в Житомире новогодний корпоратив обернулся страшной трагедией, фото
11:31
Обмен пленными на Донбассе: видео с КППВ "Майорское"
11:13
Уже с 1 января: названы города, где тарифы на тепло снизят на 30%
10:48
Боевики ДНР передают пленных Украине: первые подробности, фото и видео
10:42
Стало известно о гибели опасного боевика ДНР в России: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Раздался мощный взрыв, и затряслись дома: в США потерпел крушение самолет, фото и видео

воскресенье, 29 декабря 2019, 16:14
переглянути новину українською

В городе Лафайетт (штат Луизиана, США) упал на землю и разбился двухмоторный самолет, в результате чего погибли пять человек, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает американское агентство KATC News.

Как сообщается, падение самолета произошло через несколько минут после его взлета. Аппарат упал рядом с супермаркетом Walmart. Ударной волной было выбито окна в соседнем офисе.

Очевидцы рассказывают, что самолет врезался в землю, пролетев над зданием почтового отделения. После чего раздался врзыв, от которого затряслись дома и задрожала земля.

Среди погибших - пилот компании Global Data Systems, вице-президент по операциям в этой компании Роберт Вон Крисп и жена президента компании.

В результате аварии выжил только один из пассажиров, находившийся на борту. Кроме него, в больницу доставили еще трех прохожих, которых задело обломками самолета.

Причиной трагедии могла стать плохая видимость. По данным метеорологов, в районе стоял густой туман. Все детали катастрофы пока выясняют следователи.

Как сообщал Апостроф, в пятницу, 27 декабря, в Казахстане потерпел крушения пассажирский самолет с людьми на борту.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Импичмент Трампа не ослабил позиции Украины в США - представитель Конгресса Украинцев при ООН

Украина в центре импичмента Трампа: как выйти из американского скандала без потерь

Трампу наверняка объявят импичмент, но есть варианты - американский политолог

Конец Трампу? На выборы в США идет медиамагнат и миллиардер

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: