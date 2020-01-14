RU  UA  EN

вторник, 14 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

13 января

20:12
Как Шрек и Гомер Симпсон выглядели бы на самом деле: блогер превращает персонажей в реальных людей
19:00
7 ошибок вечернего макияжа, которыми запросто испортить все
18:27
Елена Зеленская заняла новую должность: опубликован документ
18:20
Слава из "НеАнгелов" показала, кто заменял ей психолога в трудные минуты
17:09
"Подарок" под елочку: всплыли данные о рекордных зарплатах руководства Минкульта
16:29
Известное британское издание "отдало" Крым России и попало в скандал: фото
15:45
В Лос-Анджелесе назвали номинантов на премию Оскар-2020
15:32
Украинская делегация может возобновить работу в ПАСЕ: первые подробности
15:28
Пришла в сознание и ощутила, что дышу: украинская певица впервые рассказала о попытке суицида
15:12
В "Батькивщине" потребовали провести совещание в Раде по фальсификациям при рассмотрении земельного закона
15:00
25 лет спустя: Дженнифер Энистон показала милое фото с актрисами сериала "Друзья"
14:38
В Китае проходит крупнейший фестиваль ледовых скульптур - вот 15 примеров гениальности его участников
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Высотой с человека: в США поймали удивительную рыбу-"монстра", фото

вторник, 14 января 2020, 01:15
переглянути новину українською

В Соединенных Штатах Америки рыбак Джейсон Бойлл выловил огромную рыбу-"монстра".

Фото улова он опубликовал на своей Instagram-странице.

Удивительную добычу ему удалось словить в прибрежных водах американского штата Флорида. Он поймал на удочку рыбу высотой 189 см, которая весит 159 килограммов. Как оказалось позже, пойманная рыба была вида групер.

Ситуация произошла в конце декабря 2019 года. В сети Бойлл написал, что это событие стало "отличным завершением 2019 года".

Экспертов Исследовательского института дикой природы и рыбного хозяйства Флориды заинтересовали фотографии рыбака. Они написали о рыбе на своей странице в Instagram. Специалисты предположили что его поймали на глубине 180 метров, а возраст этой особи составляет около 50 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее из реки Амур в России была выловлена огромная рыба вида калуга, которую доставали из лодки при помощи экскаватора.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Импичмент Трампа не ослабил позиции Украины в США - представитель Конгресса Украинцев при ООН

Украина в центре импичмента Трампа: как выйти из американского скандала без потерь

Трампу наверняка объявят импичмент, но есть варианты - американский политолог

Конец Трампу? На выборы в США идет медиамагнат и миллиардер

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: