Высотой с человека: в США поймали удивительную рыбу-"монстра", фото

В Соединенных Штатах Америки рыбак Джейсон Бойлл выловил огромную рыбу-"монстра".

Фото улова он опубликовал на своей Instagram-странице.

Удивительную добычу ему удалось словить в прибрежных водах американского штата Флорида. Он поймал на удочку рыбу высотой 189 см, которая весит 159 килограммов. Как оказалось позже, пойманная рыба была вида групер.

Ситуация произошла в конце декабря 2019 года. В сети Бойлл написал, что это событие стало "отличным завершением 2019 года".

Экспертов Исследовательского института дикой природы и рыбного хозяйства Флориды заинтересовали фотографии рыбака. Они написали о рыбе на своей странице в Instagram. Специалисты предположили что его поймали на глубине 180 метров, а возраст этой особи составляет около 50 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее из реки Амур в России была выловлена огромная рыба вида калуга, которую доставали из лодки при помощи экскаватора.