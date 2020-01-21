Поддерживают ли американцы импичмент Трампа: появились интересные данные

Примерно 51% опрошенных среди населения в США считают, что Сенат должен отстранить от должности президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

Об этом сообщается в результатах опроса агентства SSRS, которые опубликовал канал СNN.

В то же время примерно 45% респондентов считают, что оснований для отстранения действующего руководителя Белого дома нет.

Также в рамках опроса около 69% респондентов поддержали точку зрения, что к судебному разбирательству относительно действий Дональда Трампа в Сенате следует привлечь новых свидетелей, которые еще не давали показаний перед Палатой представителей.

Согласно сообщению американского телеканала, исследование стало первым крупным опросом по телефону с тех пор, как документы относительно импичмента появились на рассмотрении в Сенате.

Ранее бизнесмен Лев Парнас, который является соратником адвоката Трампа Руди Джулиани, публично обвинил президента в кампании давления на Украину. Его показания также могут быть задокументированы в дело о процедуре импичмента 45-го президента США.

Подробнее о процедуре импичмента Дональда Трампа, а также о роли Украины в процессе, читайте в материале "Импичмент в США: финал для Трампа и западня для Зеленского".