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По США пронеслись гигантские торнадо, забрав множество жизней: жуткие видео стихии

вторник, 03 марта 2020, 19:27
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В американском городе Нэшвилл (штат Теннесси) в результате торнадо пострадало более 150 человек, не менее 19 — погибли, многие пока считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщила газета USA Today во вторник 3 марта.

Глава штата Теннесси Билл Ли уже обратился в Белый дом с просьбой о помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия.

В столице штата, городе Нэшвилле от стихии пострадали 48 построек, среди которых - помещение местной пожарной станции. В некоторых домах выбиты окна, из-за оборванных линий электропередач отсутствует электричество. Для людей, который лишились жилья, власти города организовали аварийные убежища недалеко от метро.


Точной статистики пострадавших от торнадо еще нет, некоторое количество людей остаются пропавшими без вести. Известно, что погибло по крайней мере 19 человек, еще не менее 150 были травмированы. В частности, глава штата сообщил, что во время работ пострадали три десятка спасателей.

"Молитвы за всех тех, кто пострадал от разрушительных торнадо в Теннесси. Мы будем продолжать следить за развитием событий. Федеральное правительство всегда рядом с вами в это трудное время", — написал по этому поводу в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

Как сообщал "Апостроф", чрезвычайно мощный ураган прошелся по Европе от Великобритании и до Польши, как минимум шестеро человек пострадало от стихии.

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