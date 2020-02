Самый сильный за последние годы: в сети появились новые яркие видео и фото урагана в Европе

Чрезвычайно мощный ураган прошелся по Европе от Великобритании и до Польши: на английском он получил название Киара, на немецком – Сабина.

Метеорологи уже назвали этот ураган самым сильным за последние семь лет. Скорость ветра на северо-западе Уэльса достигала 150 километров в час, на севере Франции – до 140 километров.

Известно о как минимум шести жертвах стихии. Жертвами стали жители Чехии, Словении, Британии, Швеции и Польши.

Пользователи публикуют в социальных сетях видео, некоторые из которых вызывают настоящий ужас от мощи стихии.

Из-за урагана без света остались сотни тысяч домов во Франции, Баварии и Ирландии.

