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Главный конкурент Трампа на выборах внезапно покинул президентскую гонку

среда, 04 марта 2020, 18:28
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Миллиардер, медиамагнат и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг объявил, что выходит из борьбы за кресло президента США.

Об этом сообщает Аxios.

Блумберг решил поддержать конкурента Дональда Трампа и бывшего вице-президента - Джо Байдена. Экс-мэр призвал сторонников отдавать свои голоса за другого кандидата в президенты от Демократической партии.

"Три месяца назад я вступил в президентскую гонку, чтобы победить Дональда Трампа. Сегодня я покидаю гонку по той же причине: чтобы победить Дональда Трампа, потому что для меня стало ясно, что мое пребывание здесь осложнит достижение этой цели", - заявил Майкл Блумберг.

Он также написал на своей Twitter-странице, выразив там поддержку своему бывшему конкуренту Джо Байдену.

"Победа над Трампом начинается с объединения за кандидатом с лучшим шансом это сделать. Понятно, что это мой друг и великий американец Джо Байден", - написал он.

Отмечают, что Блумберг только в ноябре объявил о намерении участвовать в выборах. С ноября он вложил в рекламу в трех штатах более полмиллиарда долларов.

Блумберг - один из самых богатых людей мира, с состоянием в $55,5 млрд он занимает девятое место в рейтинге Forbes.

Как сообщал "Апостроф", действующий глава Белого дома Дональд Трамп может проиграть президентские выборы из-за коронавируса, а его наиболее вероятным соперником от демократов может стать социалист Берни Сандерс.

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