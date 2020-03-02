Трамп обворовывает США, лишая американцев самого святого - Алан Лихтман

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп может проиграть президентские выборы из-за коронавируса, а его наиболее вероятным соперником от демократов может стать социалист Берни Сандерс. А Трамп, оставаясь в своем кресле, усиливает диктатуру в Соединенных Штатах и разрушает отношения с Украиной. Хотя Киев до сих пор имеет поддержку республиканцев и демократов, на увеличение помощи из Вашингтона рассчитывать не стоит. Об этом в интервью "Апострофу" рассказал американский политолог, преподаватель Американского университета в Вашингтоне АЛАН ЛИХТМАН.

- Вы автор методики ключей - прогнозирование результатов выборов американского президента на основе 13 исторических факторов. Благодаря ей вы правильно предвидели имя будущего главы Белого дома, начиная с 1984 года. Кто, по вашему мнению, победит в этом году?

- Среди всех претендентов Сандерс имеет наибольшие шансы стать кандидатом от демократической партии. Также существует высокая вероятность, что ни один из кандидатов-демократов не соберет достаточное количество проголосовавших за него делегатов. Поэтому кандидата выберут на национальном съезде демократической партии в июле. Но такого не случалось уже более 50 лет.

- Берни Сандерс - социалист. Ожидаемо, что Трамп начнет против него кампанию с лозунгами "Вы что, хотите как в КНР?"

- Берни Сандерс во время выборов может составить такую же конкуренцию Дональду Трампу, как и любой из демократов. Идеология не имеет значения при прогнозировании результатов президентских выборов. В течение десятилетий демократы думали, что им удастся решить головоломку с удовлетворением как можно большего количества избирателей, выдвигая умеренных, опытных кандидатов: Майкла Дукакиса в 1988-м, Альберта Гора в 2000-м, Джона Керри в 2004-м и Хиллари Клинтон в 2016-м. Между этими кандидатами общее лишь то, что они проиграли.

За последние 50 лет только нешаблонные кандидаты вне демократической партии становились президентами. Джимми Картер, Билл Клинтон и Барак Обама были неизвестными лицами из-за партийного истеблишмента. В свое время и ученые мужи, и партийные функционеры считали, что ни за кого из них не проголосуют.

Рейтинг Сандерса - такой же, как у умеренных кандидатов против Трампа, или даже лучше. Это видно и по общенациональному опросу, и по штатам, где ни демократическая, ни республиканская партия не имеют явного преимущества, как Мичиган, Пенсильвания, Флорида и Висконсин.

- А что с Трампом? Как у него сейчас дела?

- Скандал с импичментом запятнал его президентство. Однако это единственный фактор, который играет против него. Скандал - это его самое слабое место. Самое сильное место - это экономика, но она может "посыпаться" в результате коронавируса, если он серьезно зацепит США.

- Раньше вы дали комментарий американскому изданию Politico о том, что импичмент Трампа ведет Соединенные Штаты к автократии. Прокомментируйте это.

- Америка всегда была лидером мира в вопросах демократии. Не только потому, что мы выбираем голосованием тех, кто будет занимать президентский офис, но и потому, что были установлены очень продуманные рамки баланса между ветвями власти. Президент представляет только одну ветвь власти, и его проверяют Конгресс и суды. К сожалению, Дональд Трамп отказался от системы checks-and-balances. Он считает, что он типа генеральный директор Trump Organization. Что он занимает должность СЕО Америки. И как он уже говорил - я могу делать все, что хочу. Не имеет значения, что там будут делать Конгресс и суды. И импичмент подтвердил права Трампа на это.

Дональд ТрампФото: Getty images

Трамп подорвал нашу демократию и национальную безопасность, а Сенат не проконтролировал его. Мы также увидели, как американский ведущий конституционный эксперт Алан Дершовиц продвигал доктрину, мол, если Трамп не совершает уголовное преступление, то он может делать все, что захочет, чтобы заниматься мошенничеством на предстоящих выборах. Поэтому Америку обворовывают - лишают не только баланса сил, но и свободных выборов. Такой пагубный эффект имеет этот процесс по импичменту.

- Что касается авторитаризма Трампа. Он хороший СЕО?

- Нет такого понятия как "хороший автократ". История показывает, что все подобные личности по всему миру использовали свою власть ради себя - ради собственной выгоды, собственного обогащения, расширения своей власти - но не ради блага своей страны. Отцы-основатели Америки поняли это. Поэтому они и создали систему checks-and-balances. Бенджамин Франклин сказал, что если удержите ее, сохраните республику.

У нас есть президент, который позволяет себе думать, что он может делать все, что заблагорассудится, не обращая внимания на сдерживание и противовесы, встроенные в конституционную систему США. Трамп делает очень вредные вещи - он использует свои полномочия представителя исполнительной власти, чтобы вмешиваться в сферу правосудия. Он подрывает экологические регуляторные акты и таким образом ставит под угрозу катастрофических последствий изменения климата не только Америку, но и весь мир. Он использует свои полномочия, чтобы вмешиваться в миграционные вопросы, разделяет семьи, держит детей в клетках. Все эти вещи очень опасны для будущего страны.

- Сейчас Трамп говорит, что может запретить мониторинг своих международных разговоров с лидерами других государств.

- Ну... Мы видим, иностранные лидеры нравятся Трампу. Это диктаторы. Ему хотелось бы быть похожим на Владимира Путина, китайского лидера Си Цзиньпина или турецкого президента Эрдогана. Ему хотелось бы быть более автократичным. И это очень плохо для будущего страны, поскольку подрывает линии, благодаря которым наша страна так долго была в безопасности. И это дает больше зеленого света Владимиру Путину, чтобы он снова вмешался в предстоящие президентские выборы. О таких намерениях нас предупреждали разведка и независимый прокурор Мюллер. Трамп хочет, чтобы российское вмешательство произошло снова - в еще больших масштабах. Он прогибается под диктаторов и это ставит демократию под угрозу.

- Также он уничтожил, как говорят, украинское направление в Белом доме. Трамп уволил всех людей, которые тем или иным образом "засветились" против него во время процесса импичмента. По вашему мнению, какими будут дальнейшие отношения между нашими странами?

- Я не эксперт в международных отношениях, но попытки втянуть в абсурдную ситуацию вмешательство в американские выборы однозначно подрывают отношения между Украиной и Америкой. На самом деле ни Киев не вмешивается в американские выборы, ни Вашингтону нет дела до того, что происходит в украинской политике.

Алан Лихтман: "Попытки втянуть в абсурдную ситуацию вмешательство в американские выборы однозначно подрывают отношения между Украиной и Америкой"Фото: president.gov.ua

Однако я верю, что существует достаточная приверженность вопросам безопасности Украины как со стороны как республиканцев, так и демократов. Поэтому я не думаю, что Трампу удастся разрушить поддержку.

- Какие сейчас настроения в США? Считают ли Украину причиной импичмента?

- Не думаю, что Украина - причина импичмента. Причина импичмента - Дональд Трамп. Все это произошло потому, что он пытался использовать Украину, чтобы удовлетворить свои политические интересы.

- Российский публицист Андрей Пионтковский раз считает, что Украина ничего не потеряла, а наоборот получила очень сильную двухпартийную поддержку. Можем ли мы рассчитывать на увеличение помощи?

- Я не стал бы рассчитывать на большую помощь. Но вы можете рассчитывать на продолжение поддержки. Дональд Трамп таки подорвал украино-американские отношения, но, как я уже сказал, двухпартийная поддержка достаточно сильна, чтобы Украина могла продолжать рассчитывать на США. Оказание поддержки не прекратят.

- Говорят, что президенту Владимиру Зеленскому не надо встречаться с президентом Трампом до выборов. Как вы считаете?

- Лучше пока не встречаться. Вы знаете, очень трудно понять, что Дональд Трамп будет делать, а чего не будет, потому что он меняется каждый день.

- Тот же Пионтковский отметил, что Украина может в ближайшем будущем рассчитывать на статус главного союзника США - не члена НАТО. Это действительно так?

- Это возможно. Но слишком многое зависит от того, что произойдет на следующих выборах. Я не берусь предполагать, кто это будет - пока неизвестно даже, кто будет представлять демократов. Поживем увидим.

Единственное, на что я надеюсь - что несмотря на все попытки Дональда Трампа, американские выборе в 2020 году пройдут без иностранного вмешательства, и Митчa Макконелa (известен в США как "московский Митч", - "Апостроф") - лидера республиканцев в Сенате - пристыдит собственная партия за то, что он заблокировал законы, которые должны защитить выборы от внешнего вмешательства.