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Есть два фактора: озвучен интересный прогноз по судьбе конкурентов Трампа на выборах в США

среда, 11 марта 2020, 10:35
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В праймериз Демократической партии США борятся между собой Джо Байден и Берни Сандерс, одному из которых предстоит противостояние на выборах с нынешним президентом, Дональдом Трампом.

Об этом "Апострофу" рассказал американский политолог Грант Рихер.

По его словам, в данный момент наилучшие шансы на победу в праймериз имеет Байден.

"Байден и Сандерс находятся очень близко друг к другу по количеству делегатов. Но медиа подают все так, что у Байдена шансы возрастают, а у Сандерса падают, и это может повлиять на людей, которые еще сомневаются. Трудно дать точную оценку, но я бы рискнул оценить шанс Байдена стать кандидатом от демократов в 75%. Кажется, следующие несколько штатов, где пройдут праймериз, предпочтут его. Но 2016 год (предыдущие президентские выборы в США, - "Апостроф"), научил нас, что может произойти все что угодно", – отмечает Рихер.

Политолог отмечает, что состояние экономики может сильно повлиять на финальный исход выборов. Если экономика США будет падать из-за коронавируса, или по другим причинам, то оба кандидата от демократов увеличат свои шансы в противостоянии с Трампом.

"Оба его конкурента - и Байден, и Сандерс - получат дополнительное преимущество, если экономика окажется в тяжелом положении, начнется рецессия, и сложится впечатление, что администрация Трампа не справилась со вспышкой болезни", – говорит эксперт.

"Если говорить в более узком смысле, то Байдена будет лучше воспринимать узкий слой избирателей средней части политического спектра. Сандерс может "зарядить" большую публику, в том числе и молодежь (хотя молодые люди исторически не голосуют так активно, как старшее поколение). Козырь Трампа заключается в том, что он может атаковать как Байдена, так и Сандерса", – резюмировал Рихер.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": "Украинский вопрос" даст Трампу точку опоры на президентских выборах – Грант Рихер.

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