"Украинский вопрос" даст Трампу точку опоры на президентских выборах – Грант Рихер

Скандал с компанией "Бурисма" может стать главным информационным оружием Дональда Трампа в случае победы Джо Байдена на праймериз. Зато только Байден способен объединить американское общество, а если выборы выиграет Трамп, то общество станет более поляризованным. О различных перипетиях американских выборов в интервью "Апострофу" рассказал профессор политологии и директор Школы гражданства и публичной политики им. Д. Максвелла при Сиракузском университете (США) ГРАНТ РИХЕР.

- Байден праздновал победу в "супер-вторник". Значит ли это, что он полностью побеждает и выходит один на один с Трампом?

- Не на 100%, но он имеет наилучшие шансы для этого. Байден и Сандерс находятся очень близко друг к другу по количеству делегатов. Но медиа подают все так, что у Байдена шансы возрастают, а у Сандерса падают, и это может повлиять на людей, которые еще сомневаются. Трудно дать точную оценку, но я бы рискнул оценить шанс Байдена стать кандидатом от демократов в 75%. Кажется, следующие несколько штатов, где пройдут праймериз, предпочтут его. Но 2016 год (предыдущие президентские выборы в США, - "Апостроф"), научил нас, что может произойти все что угодно.

- Какие шансы стать президентом у фаворитов - Сандерса, Байдена и Трампа? Какие козыри у них есть?

- Есть два серьезных фактора, влияющие на каждого из них, хотя и различными способами - это состояние экономики за несколько месяцев до выборов и развитие ситуации с коронавирусом. Чем лучше будут обстоять дела, тем лучше для действующего президента Трампа. Оба его конкурента - и Байден, и Сандерс - получат дополнительное преимущество, если экономика окажется в тяжелом положении, начнется рецессия, и сложится впечатление, что администрация Трампа не справилась со вспышкой болезни.

Если говорить в более узком смысле, то Байдена будет лучше воспринимать узкий слой избирателей средней части политического спектра. Сандерс может "зарядить" большую публику, в том числе и молодежь (хотя молодые люди исторически не голосуют так активно, как старшее поколение). Козырь Трампа заключается в том, что он может атаковать как Байдена, так и Сандерса.

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- Слышал, кстати, что против Трампа могут снова начать процедуру импичмента. По вашему мнению, это возможно?

- Я думаю, что это фактически невозможный сценарий на данный момент. Надо будет снова провести расследование в Палате представителей, потом слушания в Сенате, там должно быть что-то абсолютно новое и более значимое, чем замораживание помощи Украине. Публика от еще одного раунда этого действа не будет в восторге.

- Двое кандидатов - Пит Буттиджич и Эми Клобушар - заявили о поддержке Байдена еще накануне "супервторника", а миллиардер и медиамагнат Майкл Блумберг - после. Как вы считаете, поможет ли это Байдену победить?

- Да, причем все трое приведут к Байдену различные категории избирателей. Также их присутствие поможет усилить медийный нарратив, который начался после "супервторника", - что Байден эффективно выстраивает коалицию из своих сторонников.

Джо БайденФото: Getty images

Кроме того, Блумберг говорил, что будет вкладывать еще больше денег в представителя демократов, кем бы тот ни был, и я думаю, он сдержит обещание. Он уже потратил более полумиллиарда долларов на одну рекламу. И у него есть откуда взять еще больше.

- Как насчет Сандерса? Социалистка Элизабет Уоррен собирается прекратить гонку. Поможет ли это Сандерсу?

- Она еще пока не объявила о своей поддержке Сандерсу. Идеологически он кажется единственным кандидатом, которого она действительно могла бы поддержать. Но нельзя гарантировать, что это точно произойдет, потому что она слишком активно критиковала Сандерса и его кампанию. Она нужна Сандерсу! Ее решение важно для его жизнеспособности. Но судя по ее выступлениям накануне, моя интуиция подсказывает, что она предложит Сандерсу довольно прохладную поддержку, которая в конечном итоге подорвет его кампанию.

- А вы заметили, что всем трем фаворитам гонки - Сандерсу, Байдена и Трампу - 70 лет? Почему так происходит? Молодые политики не способны принять участие в кампании и выиграть?

- Можно вспомнить еще Уоррен и Блумберга. Это действительно странно, и у меня нет короткого и четкого ответа. Ситуация может просто отражать развитие общества - люди работают дольше и выходят на пенсию позже, и вероятно, политики - не исключение. Возраст не работал против выбывших кандидатов кроме Буттиджича. Его считали слишком молодым, хотя нашлись люди, которым нравилось, что ему слегка за 30 (на самом деле ему - 38 лет). Лучшее время для того, чтобы идти в президенты - 40-60 лет. А то, что кому-либо из победителей будет 70, может быть просто особенностью этой кампании.

- Если Трамп и Байден выйдут на финишную прямую президентской кампании, разыграют ли они "украинскую карту"?

- Байден в основном будет пытаться избегать этой темы. Обсуждая ее, он будет фокусироваться на том, что называет ложными и безосновательными заявлениями Трампа о нем и Байдене-младшем. Он будет позиционировать Трампа как президента, который устраивает кампании по поливанию других грязью.

Трамп наоборот, будет пытаться вынести этот вопрос заранее и направить как можно больше внимания на Хантера Байдена. Он будет говорить, что это было проявление кронизма (коррупционная практика, известная в Украине как "кумовство" и "договорняки" - назначение человека на определенную должность в обмен на личную преданность, - "Апостроф"), а может придумает что-то другое.

Хантер Байден, сын Джо БайденаФото: Getty images

- В феврале ГБР открыло дело из-за вероятного давления Байдена на бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. Насколько это даст эффект на кампанию в США?

- Это не нанесет большой вред Байдену само по себе, но даст Трампу точку опоры, чтобы нейтрализовать атаки Байдена в вопросах этики и коррупции. Я думаю, наибольшая уязвимость Байдена - из-за его сына. Сложно поспорить, что его назначили в совет директоров компании "Бурисма" по какой-то другой причине, кроме как из-за его отца.

- Как вы бы оценили удар по имиджу Украины со стороны Трампа, который обвинил руководство страны в коррупции? Означает ли это, что Украина становится "токсичным" государством для Вашингтона и американских политиков?

- Я не думаю, что это значительно изменило общее отношение американцев к Украине. Американцы уже привыкли смотреть с подозрением на большое количество новых правительств, созданных в бывших государствах-членах Советского Союза. Мы знаем, что там коррупция и кронизм.

- В зависимости от того, кто победит - Байден или Трамп - что будет происходить в США?

- Если выиграет Байден, это удовлетворит демократов. Если он попытается объединить страну, многие американцы будут чувствовать себя более уверенными в правительстве. Конечно, сторонники Трампа будут сердиться. Но если выиграет Трамп, демократы будут и дальше злиться, и страна останется крайне поляризованной.