Чем закончится коронавирус для Трампа: озвучен прогноз

Глава Белого дома Дональд Трамп отказывается брать ответственность за распространение COVID-19 в США. Но это повлечет недовольство в обществе, и если болезнь обвалит экономику страны, то упадет и электоральный рейтинг президента.

Об этом "Апострофу" рассказал научный сотрудник кафедры политологии университета Дейтона (штат Огайо) и корреспондент ведущих американских изданий Кристофер Дивайн.

"Самым сильным объяснением Трампа, почему его надо выбрать, были взрывные темпы развития экономики, которые начались с 2017 года. Но трудно себе представить, что коронавирус не будет иметь чрезвычайно негативный эффект на американскую экономику. Это может подорвать доверие к Дональду Трампа в целом и в плане экономики в частности. Особенно если американцы обвинят президента в медленном реагировании на кризис, может привести к падению экономики", - считает американский ученый.

По его словам, глава Белого дома уже заявил, что он не несет никакой ответственности за распространение вируса. Но американцы помнят поговорку другого американского президента - Гарри Трумана: "фишка дальше не идет" (в оригинале - the buck stops here - фраза из покера: "фишку" передают по кругу, тот, кто ее получает, или сдает карты, или отказывается сдавать и передает "фишку" далее; Труман употреблял поговорку в значении "нельзя переложить свою ответственность на кого-то другого" - "Апостроф").

"Шансы Трампа переизбраться обещают быть хиленькими, если из-за коронавируса упадут его имидж и экономика", - подытожил Дивайн.

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