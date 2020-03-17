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Престижный американский вуз оказался на грани кризиса из-за коронавируса: что происходит

вторник, 17 марта 2020, 00:12
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Студенты, медики и преподаватели одного из крупнейших и самых мощных американских вузов - Университета Калифорнии в Беркли - могут оказаться в критической ситуации из-за коронавируса COVID-19. Причина этому - нехватка элементарного оборудования.

Об этом рассказал "Апострофу" сотрудник этого университета, профессор математики и физики Филипп Старк.

"Ситуация здесь с больницами очень плохая. Моя девушка работает врачом в COVID-центре в больнице главного университета. Медперсонал не имеет масок нужного образца, нет наборов для диагностики коронавируса. В больнице нет рентген-аппарата для легких. Нет хорошо прописанных протоколов по смене перчаток и уборке комнат. Недостаточно приборов искусственного дыхания. Похоже, здесь все будет очень плохо даже для медиков", - сообщил профессор Старк.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения по всей стране из-за коронавируса.

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