Престижный американский вуз оказался на грани кризиса из-за коронавируса: что происходит

Студенты, медики и преподаватели одного из крупнейших и самых мощных американских вузов - Университета Калифорнии в Беркли - могут оказаться в критической ситуации из-за коронавируса COVID-19. Причина этому - нехватка элементарного оборудования.

Об этом рассказал "Апострофу" сотрудник этого университета, профессор математики и физики Филипп Старк.

"Ситуация здесь с больницами очень плохая. Моя девушка работает врачом в COVID-центре в больнице главного университета. Медперсонал не имеет масок нужного образца, нет наборов для диагностики коронавируса. В больнице нет рентген-аппарата для легких. Нет хорошо прописанных протоколов по смене перчаток и уборке комнат. Недостаточно приборов искусственного дыхания. Похоже, здесь все будет очень плохо даже для медиков", - сообщил профессор Старк.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения по всей стране из-за коронавируса.