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Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в США из-за коронавируса

пятница, 13 марта 2020, 21:46
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Фото: Апостроф

Президент США Дональд Трамп ввёл режим ЧС по всей стране из-за коронавируса.

Об этом сообщают СМИ.

По последним данным, в США уже почти две тысячи заражённых, 41 человек погиб

Объявление чрезвычайной ситуации даёт американским властям новые полномочия.

Теперь они смогут направлять деньги из федерального бюджета для оказания помощи отдельным штатам и муниципалитетам в борьбе с распространением заболевания.

Трамп заявил, что направит до $50 млрд для штатов, населенных пунктов для борьбы с коронавирусом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что опасный коронавирус, о пандемии которого на днях заявили в ВОЗ, может передаваться и без общения с зараженным COVID-19.

Напомним, что ранее в Китае дали прогноз по коронавирусу, а именно, когда смертельная болезнь пойдет на спад.

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