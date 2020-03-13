Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп ввёл режим ЧС по всей стране из-за коронавируса.

Об этом сообщают СМИ.

По последним данным, в США уже почти две тысячи заражённых, 41 человек погиб

Объявление чрезвычайной ситуации даёт американским властям новые полномочия.

Теперь они смогут направлять деньги из федерального бюджета для оказания помощи отдельным штатам и муниципалитетам в борьбе с распространением заболевания.

Трамп заявил, что направит до $50 млрд для штатов, населенных пунктов для борьбы с коронавирусом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что опасный коронавирус, о пандемии которого на днях заявили в ВОЗ, может передаваться и без общения с зараженным COVID-19.

Напомним, что ранее в Китае дали прогноз по коронавирусу, а именно, когда смертельная болезнь пойдет на спад.