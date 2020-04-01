RU  UA  EN

среда, 1 апреля
  • НБУ:USD 27.35
  • НБУ:EUR 30.00
НБУ:USD  27.35
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

1 апреля

06:28
Шутки, пранки и забавные открытки на 1 апреля: как поднять друзьям настроение Lime
03:34
Алкоголь и баня: жители Беларуси рассказали о народных методах борьбы с коронавирусом, видео
03:09
Люди в ужасе: "дикая" борьба с коронавирусом в Индии попала на видео

31 марта

23:05
Франция поставила рекорд по смертности от коронавируса: как болезнь атакует страну
21:59
Могут погибнуть сотни тысяч: свежие данные атаки коронавируса на США
20:22
Фотограф каждый год возвращается на озеро Байкал ради нескольких кадров, и это Инстаграм дня Lime
19:36
Массовая гибель от коронавируса в Италии: свежая статистика и онлайн-карта
19:15
1 апреля никто не отменял: как разыграть друзей, не выходя из дома Lime
18:15
Отслеживала количество новых зараженных: украинская ведущая рассказала о родах в эпидемию коронавируса Lime
18:01
Мужчина прикинулся кустом, чтобы выйти на улицу во время карантина - соседи сделали его знаменитостью Lime
17:49
Спрятался в бункере: в сети указали на странные фото с Путиным
17:45
Учится и не рожает детей: Эминем рассказал, почему гордится дочерью Lime
Все новости

Вопрос жизни и смерти: Трамп выступил со срочным обращением к нации из-за коронавируса

среда, 01 апреля 2020, 06:55
переглянути новину українською
Фото: Facebook

Президент США Дональд Трамп выступил с экстренным обращением к американской нации из-за смертельного коронавируса. Глава государства призвал свой народ придерживаться строгого карантина минимум до конца апреля.

Сколько людей умерли от коронавируса в Украине и мире: онлайн-карта и статистика по странам

Во время пресс-конференции в Белом доме Трамп дал понять, что ситуация очень серьезная.

По словам Трампа, следующие две недели станут для американцев чрезвычайно болезненными.

"Для американцев абсолютно важно следовать указаниям в течение следующих 30 дней. Это вопрос жизни и смерти! И затем, надеюсь, как предсказывают эксперты, мы увидим настоящий свет в конце туннеля", – сказал президент.

Тем временем в Белом доме считают, что даже если американцы будут придерживаться правил карантина, смертельный коронавирус может убить от 100 тыс. до 240 тыс. человек. При самом негативном сценарии количество смертей может превысить 1,5 млн человек.

Напомним, что в США коронавирус продолжает набирать обороты.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: