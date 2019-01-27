Двойной теракт на Филиппинах: множество погибших, опубликовано видео

На юге Филиппин в католической церкви и у нее взорвались две бомбы, в результате чего погибли почти 30 человек.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на AP.

Двойной теракт произошел в воскресенье, 27 января, в городе Холо в провинции Сулу. В результате взрывов погибли 27 человек, ранения получили 77 человек.

Первый взрыв прогремел внутри церкви, а второй - на парковке возле нее. Мотивы теракта пока неизвестны.

Большая часть населения города Холо и вообще провинций Сулу - мусульмане. 21 января на юге Филиппин прошел референдум, которым было утверждено создание в стране нового автономного мусульманского региона, однако жители Сулу голосовали преимущественно против.

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