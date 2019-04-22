В Шри-Ланке назвали виновных в кошмарных терактах

Власти Шри-Ланки обвиняют в организации взрывов, которые произошли 21 апреля и унесли жизни 290 человек, местную исламистскую группировку, которую поддерживала крупная международная сеть террористов.

Об этом сообщает Reuters.

В качестве подозреваемой группировки называют малоизвестную местную организацию "Национальный Таухид Джамаат" (National Thawheed Jama’ut). Однако, учитывая уровень подготовки к терактам, эксперты также говорят о возможной причастности более известных сетей, в частности, "Исламского государства" и Аль-Каеды.

На данный момент ответственность за теракты не взяла на себя ни одна группировка.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 21 апреля в Шри-Ланке прогремело восемь взрывов. Террористы выбрали для атак дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях. Кроме того, взрывы прогремели в церквях в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.