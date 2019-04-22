Кровавая Пасха в Шри-Ланке: появились новые данные о жертвах и шокирующие фото

Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке достигло 290 человек.

Как сообщает CNN со ссылкой на местные правоохранительные органы, около 500 человек получили ранения.

Как известно, 21 апреля на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов. Террористы выбрали для атак дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях. Кроме того, взрывы прогремели в церквях в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

По предварительной информации, ответственность за теракты на себя взяла местная радикальная группировка "Таухид джамаат".

Полиция уже арестовала 13 лиц, связанных с нападением. Кроме того, под арестом находится водитель, который, предположительно, перевозил террористов в своем фургоне.

22 апреля школы и университеты страны остаются закрытыми. Также здесь перенесли государственные экзамены.

Ранее "Апостроф" сообщал, что среди погибших в ходе цепочки терактов в восемь взрывов на Шри-Ланке, где были атакованы мирные люди в ходе пасхальной службы в церквях, а также отдыхающие в отелях, украинских граждан нет.