На Индию обрушился разрушительный циклон: страшные видео

В пятницу, 3 мая на прибрежные районы восточной Индии обрушился мощный тропический циклон, который сопровождался ливнями и порывами ветра до 200 км/ч.

Об этом сообщает со ссылкой на местных журналистов издание Reuters.

Отмечается, что вследствие урагана пока жертв не выявлено – местные власти сумели вовремя эвакуировать более миллиона человек, которые проживают в близких к маршруту циклона районах.

Циклон образовался в Бенгальском заливе, затем, к 8 утра добрался к побережью Индии в штате Одиша и прошел вглубь страны на 60 километров. Силой ветра были повалены деревья и линии электропередач.

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Местные издания отметили, что сезон циклонов в Индии может продолжаться в течении 8 месяцев – с апреля по декабрь. В этот период индийские города, которые находятся у берега моря подвержены угрозам штормов.

В последние несколько лет власти Индии стали готовиться заранее к такого рода происшествиям – людей стали оперативно эвакуировать и готовить технические средства для уборки последствий ураганов и штормов, основываясь на прогнозах погоды.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Румынии, у города Кэлэраш пронесся огромный торнадо. Силой ветра был перевернут и отброшен далеко в поле автобус с несколькими десятками пассажиров.