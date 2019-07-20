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В небо поднялся огромный "гриб": опубликованы фото и видео смертельного взрыва на заводе в Китае

суббота, 20 июля 2019, 10:58
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Фото: соцсети

В Китае прогремел мощный взрыв на газоперерабатывающем заводе в провинции Хэнань, в результате чего погибли 10 человек, 19 пострадали и пятеро считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

При этом, стало известно, что взрыв произошел в воздухораспределительной установке на фабрике в городе Саньмэнься, ударная волна от взрыва выбила стекла у прилегающих зданий.

Как сообщал "Апостроф", ранее в городе Крессоне, что в штате Техас, произошел мощный взрыв на химическом заводе, в результате которого вспыхнул сильный пожар, два человека получили ранения, еще один пропал без вести.

Также в США прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в городе Сьюпириор (штат Висконсин), в результате которого пострадали, как минимум, 20 человек.

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