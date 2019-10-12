На Японию обрушился смертельный супертайфун "Хагибис": опубликованы жуткие видео

В Японии бушует мощный тайфун под названием "Хагибис": его жертвой уже стал как минимум один человек.

Об этом сообщает NHK.

В частности, в городе Итихара недалеко от Токио в перевернутом ветром мини-грузовике нашли мужчину без сознания, в больнице выяснилось, что он скончался. Кроме того, пострадали двое взрослых и трое детей, чей дом разрушил штормовой ветер.

Тайфун "Хагибис", которому в Японии присвоили порядковый номер 19, движется на архипелаг с юго-востока. Сейчас давление в его центре составляет 935 гектопаскалей, скорость ветра — 45 метров в секунду, а при порывах – до 65 метров. Метеорологи сравнили его по силе и возможному ущербу с тайфуном "Ида" ("Каногава"), который унес жизни 1269 человек.

Пятьдесят тысяч человек получили объявления об эвакуации, еще 4,2 миллионам рекомендовано эвакуироваться.

На опубликованных видео из Итихары можно увидеть перевернутые машины, сорванные наполовину крыши и поваленные конструкции. В Токио перед приближением урагана закрыли магазины, аптеки и рестораны. Авиакомпании отменили почти две тысячи рейсов, в столичном регионе почти полностью остановлено движение поездов и метро. Уже около 770 тысяч человек остались без света.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в августе на Китай обрушился мощнейший тайфун “Лекима”, который уже стал девятым по счету в нынешнем сезоне.