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На Китай обрушился супертайфун "Лекима": появились жуткие видео стихии

суббота, 10 августа 2019, 07:58
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На Китай обрушился мощнейший тайфун “Лекима”, который уже стал девятым по счету в нынешнем сезоне.

Как сообщает Центральная метеорологическая служба КНР, 9 августа тайфун достиг побережья восточной провинции Чжэцзян.

Тайфун "Лекима" уже дошел до Тайваня, скорость ветра достигает 190 километров в час. Китайские власти объявили красный уровень опасности.

Синоптики ожидают, что сильный дождь и шторм 10-го уровня сохранятся в Китае до 11 августа. Было принято решение об эвакуации жителей определенных регионов.

Уровень осадков в течение суток в восточном Китае может достигать 250-320 миллиметров.

По причине шторма в стране временно приостановили движение поездов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на регионы Дальнего Востока (Россия), где горят леса, в августе может обрушиться мощный тайфун.

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