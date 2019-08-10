На Китай обрушился супертайфун "Лекима": появились жуткие видео стихии

На Китай обрушился мощнейший тайфун “Лекима”, который уже стал девятым по счету в нынешнем сезоне.
Как сообщает Центральная метеорологическая служба КНР, 9 августа тайфун достиг побережья восточной провинции Чжэцзян.
Тайфун "Лекима" уже дошел до Тайваня, скорость ветра достигает 190 километров в час. Китайские власти объявили красный уровень опасности.
Синоптики ожидают, что сильный дождь и шторм 10-го уровня сохранятся в Китае до 11 августа. Было принято решение об эвакуации жителей определенных регионов.
Уровень осадков в течение суток в восточном Китае может достигать 250-320 миллиметров.
По причине шторма в стране временно приостановили движение поездов.
Ранее "Апостроф" сообщал, что на регионы Дальнего Востока (Россия), где горят леса, в августе может обрушиться мощный тайфун.