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В Японии мощный пожар охватил уникальный замок, построенный 500 лет назад: видео

четверг, 31 октября 2019, 09:05
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В ночь на четверг, 31 октября, в Японии загорелся замок Сюри, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на телеканал NHK.

Замок расположен в городе Наха префектуры Окинава. По информации полиции, полностью сгорел главный зал замка и одно из зданий комплекса. Всего огонь охватил 4200 квадратных метров.

В пожаре никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются. Власти Японии уже заявили о готовности восстановить сгоревшие строения.

Замок был построен около 500 лет назад, его признали национальным достоянием Японии в 1933 году. В годы Второй мировой войны он полностью выгорел. Главный зал специалисты восстановили в 1992 году, он стал местом проведения банкета для участников саммита G8.

В 2000 году остатки древнего замка были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как и руины других замков государства Рюкю в префектуре.

Как ранее сообщал "Апостроф", 16 апреля 2019 года во Франции произошел крупный пожар в соборе Парижской Богоматери, мировом памятнике истории и архитектуры.

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