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Ад в Париже: новые фото горящего Собора Парижской Богоматери с дрона

вторник, 16 апреля 2019, 00:14
Фото:

Появились новые фото горящего Собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), снятые с дрона. На них видно, что все здание собора изнутри охвачено огнем, потушить который не удается, несмотря на все старания пожарных.

Сверху обстановка внутри собора напоминает самый настоящий ад.

Как уже сообщал "Апостроф", в понедельник, 15 апреля, в столице Франции, загорелся собор Парижской Богоматери - одна из известнейших символов Парижа и мировая достопримечательность.

В тушении пожара принимают участие 400 человек, однако МВД Франции уже сделало заявление, что Собор спасти не удастся.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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