Китайцы штурмуют магазины из-за коронавируса: видео потасовки

В китайском городе Ухань, где впервые зарегистрировали смертельно опасный коронавирус, и инфицированный человек умер прямо в приемном отделении больницы, местные жители устраивают потасовки из-за продуктов в супермаркете.

Соответствующее видео давки опубликовано на Twitter-странице.

"В Ухане ввели карантин, из-за нехватки припасов цены на продукты взлетели до небес. Женщины в масках бьются за овощи! Я могу их понять, в конце концов, это битва за выживание!" – говорится в подписи к кадрам.

На них видно, как люди не щадят друг друга в борьбе за еду.

Как писал "Апостроф" ранее,китайские ученые из Пекина, Наньнина, Нинбо и Уханя, откуда начал распространяться опасный коронавирус, который стал причиной смерти уже 25 человек, предположили, чтоего источником могут быть змеи.

Также в сети опубликовали онлайн-карту распространения вируса по миру.