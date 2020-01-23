Китайцы штурмуют магазины из-за коронавируса: видео потасовки

В китайском городе Ухань, где впервые зарегистрировали смертельно опасный коронавирус, и инфицированный человек умер прямо в приемном отделении больницы, местные жители устраивают потасовки из-за продуктов в супермаркете.
Соответствующее видео давки опубликовано на Twitter-странице.
"В Ухане ввели карантин, из-за нехватки припасов цены на продукты взлетели до небес. Женщины в масках бьются за овощи! Я могу их понять, в конце концов, это битва за выживание!" – говорится в подписи к кадрам.
武汉紧急封城，物资紧缺恐慌，莱价疯涨，大妈们戴着口罩抢菜，大打出手！这次我能理解她们，毕竟是生存之战！ https://t.co/XTuYN5ijpd pic.twitter.com/B9j3anmKqf— 财经冷眼 (@charles984681) January 23, 2020
На них видно, как люди не щадят друг друга в борьбе за еду.
Как писал "Апостроф" ранее,китайские ученые из Пекина, Наньнина, Нинбо и Уханя, откуда начал распространяться опасный коронавирус, который стал причиной смерти уже 25 человек, предположили, чтоего источником могут быть змеи.
Также в сети опубликовали онлайн-карту распространения вируса по миру.