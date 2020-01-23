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Коронавирус-убийца: появилось жуткое видео из китайской больницы

четверг, 23 января 2020, 17:11
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В китайском городе Ухань, где впервые зарегистрировали смертельно опасный коронавирус, инфицированный человек умер прямо в приемном отделении больницы.

Жуткие кадры опубликовали на видеохостинге YouTube.

Сначала неизвестный оператор снял огромную очередь в больнице. И персонал, и пациенты ходят в защитных медицинских масках. Затем у окошка где, вероятно, идет запись больных, видно мужчину, лежащего на полу. Похоже, что он мертв, ведь медики не пытаются оказать ему необходимую помощь.

Напомним, что теперь города Ухань, Хуанган и Эчжоу заблокированы. Власть отменила рейсы самолетов, не ездят поезда, заблокировано движение автотранспорта. Не работают кинотеатры и торговые центры. Людям запретили появляться на улицах без медицинских защитных масок. Все потому, что эти города стали отправной точкой распространения для смертельного коронавируса, вызывающего атипичную пневмонию и передающегося от человека к человеку.

Как писал "Апостроф" ранее, китайские ученые из Пекина, Наньнина, Нинбо и Уханя, откуда начал распространяться опасный коронавирус, который стал причиной смерти уже 25 человек, предположили, что его источником могут быть змеи.

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