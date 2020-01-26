Меркель и Путин попали на меткую фотожабу из-за смертельного коронавируса в Китае

В сети продолжают шутить по поводу эпидемии смертельно опасного коронавируса, который обнаружили впервые в Китае, в городе Ухань и от чего уже умерли 56 человек, еще две тысячи заразились.

На Facebook-странице "Баба і кіт" опубликовали новую карикатуру на эту злободневную тему.

На карикатуре можно увидеть глав государств Франции Эммануэля Макрона с супругой, России Владимира Путина, США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелу Меркель, которые с осторожностью реагируют на чихание лидера Китая Си Цзиньпина.

Напомним, что в китайском городе Ухань 15 января 2020 года от пневмонии неизвестного происхождения умер мужчина. Незадолго до того его госпитализировали в больницу с нарушением функции почек и повреждениями других внутренних органов. Первая смерть от этого таинственного вируса произошла 11 января.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась меткая карикатура на реакцию таможенников на "зараженные" товары из Китая.