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Появилась меткая карикатура на реакцию таможенников на "зараженные" товары из Китая

воскресенье, 26 января 2020, 12:31
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В сети высмеяли реакцию таможенных служб на заражение смертельным вирусом 2019-nCoV из Китая.

Карикатуру по этому поводу разместил художник Андрей Петренко на своей Twitter-странице.

На картинке нарисован работник таможни, который проверяет посылки из Китая.

"Наша служба и опасна и трудна...", - подписал свою работу художник.

Напомним, медики отмечали, что риска передачи коронавируса при соприкосновении с товарами или посылками, в частности из AliExpress, не выявлено.

Как ранее сообщал "Апостроф", в китайском городе Ухань, где впервые зарегистрировали смертельно опасный коронавирус, местные жители устраивают потасовки из-за продуктов в супермаркете.

В то же время власти Китая ввели запрет для жителей Уханя, где выявили вспышки коронавируса 2019-nCoV, покидать город.

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