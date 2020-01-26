Появилась меткая карикатура на реакцию таможенников на "зараженные" товары из Китая

В сети высмеяли реакцию таможенных служб на заражение смертельным вирусом 2019-nCoV из Китая.

Карикатуру по этому поводу разместил художник Андрей Петренко на своей Twitter-странице.

На картинке нарисован работник таможни, который проверяет посылки из Китая.

"Наша служба и опасна и трудна...", - подписал свою работу художник.

Напомним, медики отмечали, что риска передачи коронавируса при соприкосновении с товарами или посылками, в частности из AliExpress, не выявлено.

Как ранее сообщал "Апостроф", в китайском городе Ухань, где впервые зарегистрировали смертельно опасный коронавирус, местные жители устраивают потасовки из-за продуктов в супермаркете.

В то же время власти Китая ввели запрет для жителей Уханя, где выявили вспышки коронавируса 2019-nCoV, покидать город.