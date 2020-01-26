В Китае срочно строят больницу для зараженных коронавирусом: впечатляющие кадры

В Китае, в пригороде Уханя, где впервые зафиксировали больного коронавирусом, в срочном порядке начали строительство госпиталя для больных опасной болезнью.

Для этого задействовали целую армию из строительной техники и рабочих, которым предписано работать днем и ночью. Госпиталь обещают построить за 7 дней.

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Тем временем смертельно опасный вирус зафиксировали уже даже в Канаде. Заболевание обнаружили у 50-летнего мужчины, который недавно вернулся в Торонто из Уханя.

На данный момент состояние пациента стабильное, его разместили в отдельной палате медицинского центра Саннибрук.

Напомним, то на данный момент от коронавируса умерли уже 56 человек, еще две тысячи оказались инфицированными.

Как сообщалось, в сети опубликовали шокирующее видео из города в Китае, где свирепствует коронавирус.

Подробнее о том, как действует вирус на организм человека и что происходит в Китае на данный момент, читайте в материале "Апострофа": Мертвые улицы и "ад" для больных: как убивает коронавирус из Китая, и что грозит миру.