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Появилось жуткое видео бегства людей в Китае из зоны заражения коронавирусом

среда, 29 января 2020, 23:01
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Китайцы пытаются покинуть зону заражения опасным коронавирусом, который, по последним данным, забрал жизни у 132 человек.

Видео бегства через реку появилось в соцсетях.

"В Китае люди пытаются сбежать из зараженных вирусом зон альтернативными способами, ведь все дороги закрыты и охраняются военными. Наступает зомби апокалипсис. Жутко все это...", - отметили в соцсетях в комментарии к ролику.

По последним данным, случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 18 странах: Китае, Таиланде, Сингапуре, Камбодже, Финляндии, Конгконге, Тайване, Австралии, Японии, Макао (особый административный район КНР), Малайзии, Франции, США, Германия, Южной Корее, ОАЭ, Канаде, Вьетнаме.

Онлайн-карта с данными по странам.

Напомним, исследователи в Гонконге разработали вакцину против нового вида коронавируса, но необходимо время, чтобы ее протестировать.

Как сообщал "Апостроф", в эпицентре заражения вирусом городе Ухане в кратчайший срок построили больницу для зараженных вирусом.

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