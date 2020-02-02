В Китае началась вспышка еще одной опасной болезни: тревожные данные

В китайской провинции Хунань, что по соседству с провинцией Хубей, с которой началось распространение опасного коронавируса, зафиксирована вспышка смертельного птичьего гриппа H5N1.

Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Китая.

В сообщении сказано, что падеж птиц, вызванный вирусом птичьего гриппа, произошел на ферме в городе Шаоян. Всего здесь содержали 7 850 кур, из них 4 500 - умерли от этой инфекции. По распоряжению местных властей, после вспышки было забито 17 828 голов птицы.

Случаев заражения человека вирусом H5N1 в провинции Хунань не зафиксировано.

Как известно, впервые вирус птичьего гриппа был обнаружен в 1996 году в Китае у гусей. Вскоре стало известно о возможности передачи вируса человеку.

Как раньше сообщал "Апостроф", исследователи отмечают, что количество зараженных коронавирусом в Ухане (Китай) может достигать 130 тысяч человек, также более 250 человек умерли.