Зараженных коронавирусом может быть в разы больше: новые цифры и онлайн-карта

Исследователи отмечают, что количество зараженных коронавирусом в Ухане (Китай) может достигать 130 тысяч человек, также более 250 человек умерли.

Об этом сообщает CNN.

Используя математические модели, авторы подсчитали, что количество пострадавших колеблется от 37 304 до 130 330.

"Показатели могут быть значительно выше количества подтвержденных случаев, поскольку не все зараженные обращаются за медицинской помощью", - говорит соавтор исследования Габриэль Леуна.

Также, по словам исследователей, показатели могут разниться из-за временного промежутка между заражением, появлением симптомов и лабораторно подтвержденными результатами.

Авторы отмечают, что из-за отсутствия "детальной хронологии обращений пациентов с предполагаемыми или подтвержденными симптомами коронавируса, истинные масштабы эпидемии и ее пандемический потенциал остаются непонятными".

По одним данным, количество погибших в результате заражения коронавирусом в Китае достигло 258 человек за последние сутки. Однако согласно с информацией на карте, умерли 259 человек.

Как сообщал "Апостроф", в Украине в скором времени разработают собственную тест-систему для диагностики на заражение смертельным коронавирусом, который распространяется по всему миру из Китая.