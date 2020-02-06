Все в масках и стараются не разговаривать: появился интересный рассказ о ситуации с коронавирусом в Китае

В китайском городе Ухань, откуда началась эпидемия атипичной пневмонии, в общественных местах людям замеряют температуру, а сама жизнь замерла.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Meduza.

Журналисты поговорили с россиянкой Эммой - ученой, которая приехала в Ухань и находится там по рабочей визе. Вот что рассказала женщина.

"В начале января уже ходили слухи о вирусе, но я думала, что это сезонная простуда. У меня не было мыслей уехать, когда город закрывали. Я живу в международном общежитии. Обстановка, конечно, изменилась, но люди, которые все еще здесь, продолжают жить, как жили - готовят пищу, общаются. Только наружу мало кто выходит ", - говорит Эмма.

Ученая удивлена, что больницу для зараженных коронавирусом построили всего за десять дней. Сейчас она уже принимает первых пациентов. На улицах Уханя необычно тихо и пусто. Редкие прохожие ходят в магазины и выгуливают своих домашних любимцев. Но все носят медицинские маски и стараются не разговаривать друг с другом.

"Сначала немного пугали ежедневные смс с призывами соблюдать меры предосторожности и избегать людных мест. И люди в химкостюмах, которые регулярно обрабатывают улицы, казались жутковатыми. При въезде на территорию и у входа в общежитие у нас проверяют температуру. В супермаркетах тоже замеряют" , - рассказывает ученый.

Как информировал "Апостроф" ранее, по последним данным, количество погибших от нового типа коронавируса возросло до 564 человек, за сутки еще 74 человека умерли.