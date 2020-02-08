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Эпидемия коронавируса продолжается: фото и рассказ украинки, застрявшей в Китае

суббота, 08 февраля 2020, 17:48
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Украинка, которая прилетела в Китай и осталась там на карантине, потому что не смогла выехать из-за эпидемии коронавируса, рассказала о том, как живет сейчас охваченная недугом страна.

Свой рассказ девушка опубликовала в Telegram.

"Когда я пишу, что все спокойно и паники не наблюдается, я говорю это только о районе и, по сути, городе в котором я живу, но вчера я провела несколько часов в Вейби. И вижу, как настроения меняются, от поддержки и веры в лучшее, до гнева и страха. Гнев от смерти врача, который первым сообщил о коронавирусе, но его начала преследовать полиция и страх от того, что нормальная жизнь не наступит до 1 марта как минимум, а обычные человеческие потребности в пище никто не отменял, и не у всех была и есть финансовая "подушка" для таких достаточно длинных каникул ", - написала украинка.

Девушка добавила, что нескольких ее знакомых не впустили в Россию и Сербию, когда те прилетели из КНР. Объяснили это тем, что пассажиры не прошли карантин. Украинка волнуется из-за того, что, когда надумает уехать из Китая, ее могут не выпустить из города, либо не впустить в Украину.

Между тем, по состоянию на 8 февраля известно о 34 тысячах 598 больных атипичной певмонией. Только за последние сутки коронавирус подтвердили у 3401 человека. От тяжелой болезни уже погибли 723 человека. 68 из них - за последние сутки.

Как писал "Апостроф" ранее, ученые смоделировали дальнейшее распространение коронавируса по разным государствам. Отчет принадлежит группе исследователей из Университета Гумбольдта в Берлине и Института Роберта Коха, которая опирается на данные авиаперевозки.

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