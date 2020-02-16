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Коронавирус продолжает убивать: печальные цифры и фото "битвы за жизнь" в Китае

воскресенье, 16 февраля 2020, 09:28
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Количество зараженных и погибших вследствие коронавируса в Китае растет, а жители страны придумывают новые способы "спасения".

Об этом пишут в Telegram-канале "Комсомольская правда".

По состоянию на утро 16 февраля в Китае зарегистрировано уже 69269 (+2168 за сутки) случаев заражения смертельнім вирусом. Также насчитывается 1669 (+143 за сутки) умерших.

Но, к слову, есть и немало случаев выздоровления - это 9627 (+1373 за сутки) вылечившихся людей.

В тоже время население страны "борется" с эпидемией. Люди пытаются избежать заражения коронавирусом с помощью подручных средств. В сети появились фото, как китайцы ходят и ездят полностью в целлофане.

Напомним, в Китае ввели серьезное наказание за скрытие факта заболевания смертельно опасным коронавирусом.

Как сообщал "Апостроф", во Франции умер 80-летний турист из Китая, который стал первой в Европе жертвой смертельного коронавируса, распространившегося из китайского города Ухань.

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