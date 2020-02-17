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Коронавирус-убийца не отступает: в Китае пошли на жесткие меры из-за страшного числа жертв

понедельник, 17 февраля 2020, 08:04
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В Китае, где по последним данным от смертельно опасного коронавируса погибли 1 775 человек, в том числе 106 за последние сутки, власти, в частности, в провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения болезни, местным жителям запретили выходить из дома и использовать собственный транспорт.

Об этом сообщает BBC.

Во всей провинции проживают около 60 млн человек, по новым правилам, они должны оставаться дома — нарушить это требование можно только в случае чрезвычайной ситуации. Одному человеку от семьи можно выходить из дома раз в три дня, чтобы купить продукты и товары первой необходимости.

Пользоваться собственными автомобилями также запрещается. В жилых комплексах открытым останется один вход, его будут охранять, чтобы только местные жители могли входить и выходить.

Запрет на перемещение транспорта не распространяется на автомобили, которые доставляют товары первой необходимости.

Закрытыми останутся все предприятия, кроме аптек, гостиниц, магазинов и медицинских служб.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Китае ввели серьезное наказание за скрытие факта заболевания смертельно опасным коронавирусом, вплоть до смертной казни.

Также во Франции умер 80-летний турист из Китая, который стал первой в Европе жертвой смертельного коронавируса, распространившегося из китайского города Ухань.

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