У топ-чиновника Ирана обнаружили смертельный коронавирус

В Иране топ-чиновник заразился смертельным коронавирусом.

Как сообщают местные информационные агентства, тест на коронавирус у заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи дал положительный результат.

Интересно, что о своем недуге чиновник сообщил сам 25 февраля.

"Хочу сообщить, что у меня коронавирус. Со вчерашнего дня у меня была температура, первоначальный анализ показал положительный результат", - сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на фоне распространения смертельного коронавируса на фондовых биржах резко обвалились индексы, что повлекло за собой серьезные финансовые проблемы для самых богатых людей мира.

Подробнее об эпидемии коронавируса читайте в материале "Апострофа": Вирус-"убийца" из Китая атакует мир: новые данные о жертвах, фото и видео.