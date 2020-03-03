Ученые нашли интересную связь между вспышкой коронавируса и загрязнением воздуха

Эпидемия коронавируса, которая уже только в Китае по данным на понедельник, 2 марта, убила 2912 человек, снизила уровень загрязнения воздуха в стране.

Об этом сообщает NASA.

"Это первый раз, когда я вижу столь существенное падение (уровня диоксида азота, - "Апостроф") на такой большой площади из-за конкретного события", - заявила исследователь качества воздуха в Центре космических полетов Годдарда при NASA Фей Лю.

По словам ученых NASA, сначала воздух стал чище вблизи Уханя, где началась эпидемия коронавируса. К концу февраля эта тенденция распространилась и на всю территорию страны.

Отметим, что подобное явление наблюдается не впервые. В частности, серьезное сокращение вредных выбросов также наблюдалось во время экономического кризиса 2008 года и во время Олимпиады в Пекине.

Правда, в этих случаях спад уровня загрязнений наблюдался только вокруг китайской столицы и затем уровень загрязнения снова вырос.

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