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В Польше 5 девочек погибли, празднуя день рождения: фото с места трагедии

суббота, 05 января 2019, 14:59

Пять девушек-тинейджеров погибли в Польше во время пожара в квест-комнате, из которой, по заданию игры, надо выбраться, решая специальные задачи.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на местные СМИ.

Всем девушкам было по 15 лет, сообщили польские официальные источники. Они праздновали день рождения одного из них.

Трагедия произошла в городе Кошалин на севере страны, вечером 4 января. Причины пожара пока не установлены. По предварительным данным, девушки погибли от отравления дымом.

Также в огне сильно пострадал 25-летний мужчина, которого госпитализировали с многими ожогами. По данным СМИ, это работник квест-комнаты.

В момент, когда начался пожар, девушки не выполнили и половины задач. На место были направлены четыре пожарных бригады. На момент прибытия бригады, огонь охватил уже весь первый этаж здания.

Расследование продолжается. В Польше проведут проверки всех квест-комнат.

Так называемые "Эскейп-комнаты", в которых участники игры должны выбраться из закрытого помещения решая серию загадок и задач, популярны по всему миру.

Как пишут Wiadomosci, скорее всего, причиной пожара стала разгерметизация газового баллона. Подростки умерли от отравления угарным газом.

Огонь вспыхнул в комнате ожидания и лишил сотрудника квест-комнаты возможности помочь им.

По информации пожарных, в квест-комнате в Кошалине было допущено множество нарушений. Отопительное оборудование было слишком близко к легковоспламеняющимся материалам и импровизированным электроустановкам. У погибших не было никакого пути эвакуации.

Пострадавшие не могли покинуть объект самостоятельно. Чтобы попасть в квест-комнату, пришлось использовать специализированное снаряжение. Комната, откуда должны были выйти подростки, имела площадь 7,3 квадратных метра.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России две семьи с детьми погибли в страшном пожаре после Нового года.

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Раздел: МирЕвропа Тема:
Теги: Польша, пожар

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